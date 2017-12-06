مستشفى دلة يُعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مستشفى دلة، عبر موقعه الإلكتروني، عن وظائف صحية وإدارية شاغرة، في عدد من التخصصات، لحمّلة شهادة الدبلوم وشهادة الثانوية العامة وشهادة الكفاءة المتوسطة، وذلك للعمل بفروع المستشفى في العاصمة الرياض.

وذكر المستشفى أنّ الوظائف المتاحة على مسمى: فني معلوماتية صحية، منسق إداري.، ممرضون، موظف استقبال، فني صيدلة، بالإضافة إلى موظف أمن.

وأوضح المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 ديسمبر 2017م.

الموقع الالكتروني هنا .