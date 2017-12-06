ابتدائية تحفيظ طريف تفعل حملة التوعية بأهمية الصلاة

خالد الضبيبي(صدى):

قامت مدرسة تحفيظ القرآن الابتدائية في طريف بتفعيل حملة التوعية بأهمية الصلاة تحت شعار “ تعظيم الصلاة ” والذي اعلنت عنه ادارة التوعية الاسلامية بالادارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية.

تمثل تفعيل المدرسة للحملة في عدد من الفعاليات:

اذاعات صباحية على مدار اسبوع

مباريات ودية على كأس حملة الصلاة وفاز بها الصف الخامس بريادة الاستاذ احمد ندا

معرض عن الصلاة اشتمل على عدد من اللوحات والبنرات ومشاركات الطلاب

دورة تدريبية عن صفة الوضوء

عروض مرئية عن الصلاة وأحكامها وفضل بعض الصلوات

مسابقات ورقية متنوعة عن الوضوء والصلاة

كلمات يومية بعد صلاة الظهر بالمدرسة

توزيع مطويات ونشرات وسواك على المعلمين والطلاب

توزيع تقويم الصلاة لمحافظة طريف

ثم اختتم بالحفل الختامي لحملة التوعية بأهمية الصلاة تحت رعاية قائد المدرسة الاستاذ نايف ثاني العنزي وبحضور عدد من المعلمين وجميع الطلاب.

حيث احتوى الحفل على عدد من الفقرات منها كلمة قائد المدرسة وكلمة رائد التوعية الاسلامية:محمد جويعد الرويليومسابقة تم توزيع جوائز فورية للفائزين وأناشيد وتعريفا بالحملة ثم تم توزيع الجوائز القيمة على الطلاب الفائزين بمسابقات الصلاة وتكريم الفريق الفائز بالمباريات الودية.

كما تم تكريم عاملي المدرسة من التوعية الاسلامية نظير جهدهما في تهيئة الجو لاداء الصلاة بخشوع وسكينة من نظافة وفرش وترتيب ولحسن خلقهما .