اشتعال حريق في مصنع إسفنج بجدة

نايف السالم(صدى):

نشب حريق في عداد كهربائي خارجي لأحد مصانع الاسفنج بجدة، بسبب التماس كهربائي.

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” مركز عمليات 911 بمكة المكرمة ” ، بلاغا باشتعال حريق بعداد كهربائي خارجي لأحد مصانع الإسفنج في المدينة الصناعية الثانية، بسبب التماس كهربائي، وعلي الفور تحركت الجهات لمباشرة الخادث.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” اشتعال حريق بعداد كهربائي خارجي لأحد مصانع الإسفنج بجدة – المدينة الصناعية الثانية بسبب التماس كهربائي، والجهات المختصة باشرت الحادث ولا إصابات ” .