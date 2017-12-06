آبل تطرح تطبيق جديد للمعاملات المالية

واشنطن(صدى):

أطلقت شركة ” آبل ” خدمة جديدة لمستخدمي منتجاتها تدعى ” كاش أبل باي ” ، حيث تسمح للمستخدين لإجراء المدفوعات الشخصية لهم عبر رسالة قصيرة ، كما تتيح إمكانية إجراء عمليات شراء باستخدام الأموال المخزنة على بطاقة الخصم الافتراضية في تطبيق ” المحفظة ” .

وطرحت ” آبل ” خدمتها اليوم الأربعاء لعملائها في الولايات المتحدة ، ممن قاموا بتحميل نظام أي أو إس 11.2 ، التي تسمح للتطبيق باستخدام بطاقة الخصم أو البطاقة الائتمانية الخاصة بحساب المستخدم ، وفقاً لما ذكره موقع ” ديلي ميل ” البريطاني .

ومن خلال هذه الميزة الجديدة ، يمكن لعملاء أبل في أمريكا أن يستخدموا هذا التطبيق لإرسال واستقبال الأموال من وإلى العائلة والأصدقاء بسرعة وسهولة كبيرة مع وجود عامل الأمان في الوقت نفسه ، ومن هنا يمكن للمستخدمين إضافة المال إلى بطاقة افتراضية أو تحويل الرصيد إلى الحساب المصرفي ، حيث يظهر زر مخصص للدفع في قسم تطبيقات الرسائل ، مما يسمح بإرسال الأموال إلى مستخدمين آخرين من نفس التطبيق وفقاً لما ذكره موقع ” تك كرانش ” .