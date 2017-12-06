خلال جولته بالخرمة.. بن بندر يعلن تسليم 260 وحدة سكنية بعد 3 أشهر

نايف السالم(صدى):

أعلن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر، اليوم الثلاثاء، عن تسليم 260 وحدة سكنية بمحافظة الخرمة ، وذلك بعد ثلاثة أشهر من اليوم.

ودشن أمير مكة، محطة كهرباء المويه التي بلغت قيمتها نحو ١٦٢ مليون ريال، وتهدف لرفع موثوقية الشبكة لدى المشتركين، فيما يشمل مشروع المحطة 20 مغذ جهد 380 و 110 ك . ف، وتقدم الخدمة لأكثر من 10 آلاف مشترك، ويبلغ عدد المحولات 1350محولا.

كما دشن سموه، مشاريع الإسكان في محافظة الخرمة، حيث تم الانتهاء من إنشاء 260 فلة سكنية ، وأكد بأن التسليم سيكون بعد ثلاثة أشهر، مشيرا أن المرحلة الثانية التي يجري تنفيذها تضم نحو 260 وحدة سكنية.

واختتم الأمير عبدالله بن بندر جولته، بلقاء أهالي وشباب المحافظة، ودارت مناقشة بينهم حول اصلاحات المحافظة التنموية.

يذكر أن، سمو الأمير زار الاسبوعين الماضيين كلا من البحرة والجموم، والقنفذة، والعرضيات، والليث بالإضافة لأضم.