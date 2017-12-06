مان يونايتد يتصدر دوري أبطال أوروبا 2018

نواف السالم(صدى):

تصدر فريق مانشيستر يونايتد الإنجليزي، قائمة بطولة دوري أبطال أوروبا 2018، وذلك عقب فوزه على نظيره ” بازل ” ، في المباراة التي جمعتهم أمس الثلاثاء.

وجاءت نتائج مباريات الأمس، في الجولة السادسة بدوري الأبطال كالتالي:

المجموعة الأولى والتي شهدت فوز مانشستر يونايتد على سيسكا موسكو بنتيجة هدفين مقابل هدف ، أما بازل السويسري فهزم بنفيكا البرتغالي بنتيجة هدفين دون رد

وفي المجموعة الثانية، تمكن بايرن ميونيخ من الفوز على باريس سان جيرمان بثلاثية مقابل هدف بجانب فوز فريق أندرلخت البلجيكي على سيلتك الأسكتلندي بهدف دون رد.

والمجموعة الثالثة تمكن روما من الفوز على فريق قرة باغ بنتيجة هدف دون رد، بينما تعادل تشيلسي مع أتليتكو مدريد.

وفي المجموعة الرابعة تمكن برشلونة من الفوز على سبورتينج لشبونة البرتغالي بهدفين دون رد، بينما تمكن فريق يوفنتوس من الفوز على أوليمبياكوس اليوناني بنتيجة هدفين دون رد.