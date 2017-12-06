حمود العنزي(صدى):

نشر الحساب الرسمي لوزارة العدل اليوم الأربعاء، حكم اتهام عبر رسائل جوال بالسرقة، والذي جاء كالاتي:

أقام المدعي دعوة ضد المدعي عليه، طالبا الحكم بتأديبه لا تهامة له بالسرقة عبر رسالة جوال له تتضمن ذلك والنيل من سمعته بإشهار تلك التهمة بين الناس.

وبعرض الدعوي علي المدعي عليه، أقر بصحتها وقرر أنه لا زال يتهمه بالسرقة وأنه أشاع ذلك بين الناس، وبطلب البينة منه علي ذلك، قرر أنه لا بينة لديه وطلب يمين المدعي علي نفي ما جاء في جوابه فأداها المدعي طبق ما طلب منه، ونظرًا لان الأصل براءة الذمة ما لم يكون إقرار أو بينة موصلة، ولأن الشريعة نهت عن رمي الأبرياء بالتهم.

لذا فقد ثبت لدي القاضي إدانة المدعي عليه بما نسب إليه في الدعوي، وأخلي سبيل المدعي مما نسبه إليه المدعي عليه من السرقة لعدم ثبوتها، وحكم بسجن المدعي عليه لمدة سبعة أيام، وبجلدة سبعين جلدة دفعة واحدة، فاعترض المدعي عليه، وصدق الحكم من محكمة الاستئناف.