بالصور.. انطلاق سيارة فورد F-350 Super Duty 2018 قائدة الشاحنات الأمريكية

واشنطن(صدى):

تسوق فورد شاحناتها الخدمية من عائلة F-Series بأنها الأصلب، والأذكى، والأكثر قدرة بين كافة المنافسين، وهو ما يمكن أن نعتبره أمر صحيح إذا نظرنا إلى تصدر هذه الفئة من الشاحنات للمبيعات لأكثر من ثلاثين عاما متتالية.

التصميم الخارجي

تعد عائلة فورد F-Series مليئة بالخيارات والتطبيقات التي تناسب كافة احتياجاتك العملية، إلا أن مجموعة شاحنات الخدمة الشاقة Super Duty تقدم المزيد من كل شيء.

ففي المقدمة تأتي شبكة التهوية الضخمة والتي تحمل شعار فورد كبير الحجم ليتناسب مع حجم الشاحنة، إضافة إلى الخطين العريضين وكأنهما مصدين لحماية الواجهة، والمصد الأمامي المعدني كبير الحجم اللامع، والذي يحمل نقاط قطر قوية لأي من التطبيقات.

كذلك يأتي غطاء المحرك المرتفع الضخم الذي يخفي اسفله المحرك القوي الكبير، والمصابيح الضخمة التي تمتد بطول شبكة التهوية، مع إضاءة LED نهائية، ومصباحين داخليين للحصول على إضاءة قوية.

على الجانبين يظهر البدن المرتفع مع أقواس العجلات الضخمة التي تتسع للعجلات المعدنية الكبيرة المطلية بالكروم، والمرايا الجانبية الكبيرة لتكشف جانبي الشاحنة، والمقصورة المرتفعة مع الأعتاب الجانبية التي تساعدك على الصعود للمقصورة، مع الأبواب الكبيرة التي تسهل الوصول للمقصورة.

في الخلف عملت فورد على تطوير التصميم بشكل كبير، على الرغم من صغر المساحة المتوفرة للعمل، وميزت هذه النسخة بكلمة Super Duty المحفورة على باب التحميل الخلفي، والمصد البارز ذو الطلاء الكرومي اللامع، والمصابيح العاملة بالـ LED، مع الزجاج الخلفي المظلل للمقصورة، وفتحات طرد العادم الكبيرة على الجانب الأيمن.

المقصورة الداخلية

تقدم فورد F-350 داخل المقصورة مستوى متميز من العملية والفخامة، بداية من لوحة القيادة المتطورة التي تضيء باللون الأزرق، مع شاشة معلوماتية في المنتصف، وعجلة القيادة كبيرة الحجم مع الكثير من أزرار التحكم للوصول إلى الكثير من وظائف المقصورة، وكذلك عصا نقل السرعات خلف عجلة القيادة.

الكونسول الوسطي كذلك يقدم النظام الترفيهي، مع الازرار كبيرة الحجم للتحكم في النظام الصوتي ومكيف الهواء، لتتيح للركاب استخدام الشاحنة بقفازات العمل، مع الكونسول الوسطي كبير الحجم، والمساحات الداخلية الكبيرة التي تتيح ركوب مريح في المقصورة الخلفية.

المحرك والأداء

تأتي فورد F-350 Super Duty بمحرك V8 سعة 6.2 لتر قادر على فعل الكثير من المهام الصعبة.

فالمحرك بقوة 385 حصان عند 5750 لفة في الدقيقة، وعزم 583 نيوتن.متر عند 3800 لفة في الدقيقة، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات، يرسل بهذا العزم الكبير إلى العجلات، وهو ما يجعل F-350 قادرة على قطر أوزان تصل حتى 9.5 طن، أو حمل أوزان تقدر بـ 3.5 طن.