الحوثيون : لم يحدد موعد دفن ” جثمان صالح ” حتى الأن

فهمي محمد(صدى):

أعلن عبد القدوس الشهاري، نائب رئيس الدائرة الإعلامية لـلحوثيين، اليوم الأربعاء، عن تواجد جثمان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في الثلاجة.

وقال الشهاوي، إنه حتى الأن لم يتحدد موعد دفن جثمان صالح، موضحًا أن النيابة هي التي ستقرر ذلك بعد الانتهاء من التحقيقات.

وأضاف الشهاري، أن هناك مطالبات من منظمات حقوقية وإعلامية وصحفية بتسليم الجثمان، لكن الوضع لم يستقر على تسليم الجثمان، قائلًا : ” هناك ملف سيفتح قريباً بمكتب النائب العام وسيتم تحديد مصير جثمان الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح حسب زعمه ” .

يذكر أن، الرئيس اليمني السابق صالح، قُتل على أيدي الحوثيين الأثنين الماضي.