محمد عساف يرد على اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل

أماني الغامدي(صدى):

علق الفنان الفلسطيني محمد عساف، على اعتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل ، معبرا عن غضبه من هذا التصريح .

ونشر محمد عساف صورة لمظاهرات الفلسطينيين من أمام المسجد الأقصى، وعلق عليها عبر صفحتها الشخصية على موقع ” إنستجرام ” : ” القدس مدينتنا في بلادنا فلسطين.. كلها لنا فليعلنوا كما يشاءون.. فالبيوت والتاريخ والزيتون والأغاني والشعر والزيت والخبز وضحكات الأطفال وابتسامات النساء وأماني الرجال وأهازيج الأعراس والصلوات والتراتيل تحكي عن القدس عروس البلاد.. القدس عاصمة فلسطين ” .