مصفاة سامرف تعلن وظائف فنية وإدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة “سامرف” بينبع، عبر موقعها الإلكتروني، توفر وظائف فنية وإدارية شاغرة للسعوديين، لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب: درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير في تخصصات: (المحاسبة، والتدقيق، والمالية، والمصرفية).

– فني ثاني ميكانيكا: شهادة الدبلوم التقني في تخصص الميكانيكا، أو ما يعادلها.

– فني أول صيانة: شهادة الدبلوم في تخصصات: (أنظمة أتمتة الإلكترونيات، أو الأجهزة).

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 4 ديسمبر 2017م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل شروط الوظائف المعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).