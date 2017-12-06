إصابة 5 أشخاص في حادث مركبة بالليث

نايف السالم(صدى):

أُصيب 5 أشخاص اليوم الأربعاء، إثر انقلاب مركبة في الليث بسبب انفجار الإطار الأمامي.

تلقى المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” مركز عمليات 911 بمكة المكرمة ” ، بلاغا بانقلاب مركبة في الليث بسبب انفجار الإطار الأمامي، وعلى الفور، استجاب المركز وتعامل مع الحدث و باشر الحادث الجهات المختصة وقاموا بإنقاذ 5 إصابات.

وقال المركز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” انقلاب مركبة في الليث بسبب انفجار الإطار الأمامي ونتج عنه إصابة(٥). باشر الحادث الجهات المختصة “.