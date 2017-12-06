” قرقاش ” : مشاركة الدوحة في القمة الخليجة لم تكن مخرج لها

أبوظبي(صدى):

علق وزير الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، على مشاركة قطر في قمة مجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا أن هذه المشاركة لا تعني انتهاء الأزمة.

وقال ” قرقاش ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” نجاح قمة الكويت في تأكيدها أن مسيرة مجلس التعاون مستمرة وستتجاوز أزمة قطر، وأهميتها أنها لم تكن مخرج للدوحة لتفادي المراجعة والتراجع عن الضرر الذي تسببت به ” .

وأكد ” قرقاش ” أن انتهاء الأزمة يعني تراجع الدوحة عن سياساتها الضارة بالمنطقة ودعمها للإرهاب فقط، قائلًا ” الإعتقاد الواهم أن أزمة المرتبك حلها لن يتطلب المراجعة وتغيير السلوك يتبدد مع كل باب موصد و مع تهميش الملف، الشجاعة والحكمة في مراجعة تضمن تراجعه عن سياساته الضارة بالمنطقة “.