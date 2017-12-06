” قرقاش ” : مشاركة الدوحة في القمة الخليجة لم تكن مخرج لها
علق وزير الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش، اليوم الأربعاء، على مشاركة قطر في قمة مجلس التعاون الخليجي، مؤكدًا أن هذه المشاركة لا تعني انتهاء الأزمة.
وقال ” قرقاش ” في تغريدة على حسابه الرسمي على ” تويتر “: ” نجاح قمة الكويت في تأكيدها أن مسيرة مجلس التعاون مستمرة وستتجاوز أزمة قطر، وأهميتها أنها لم تكن مخرج للدوحة لتفادي المراجعة والتراجع عن الضرر الذي تسببت به ” .
وأكد ” قرقاش ” أن انتهاء الأزمة يعني تراجع الدوحة عن سياساتها الضارة بالمنطقة ودعمها للإرهاب فقط، قائلًا ” الإعتقاد الواهم أن أزمة المرتبك حلها لن يتطلب المراجعة وتغيير السلوك يتبدد مع كل باب موصد و مع تهميش الملف، الشجاعة والحكمة في مراجعة تضمن تراجعه عن سياساته الضارة بالمنطقة “.
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