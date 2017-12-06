انضمام قوات عسكرية تابعة لـ ” صالح ” إلى الجيش الوطني

فهمي محمد(صدى):

أعلنت مصادر مُطلعة، عن انضمام قوات عسكرية كبيرة تابعة للرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، إلى صفوف الجيش الوطني في مدينة تعز.

وقالت المصادر إن كتيبتين تابعتين للرئيس اليمني السابق صالح، انضمت إلى قوات الشرعية في مدينة المخا.

وقد وجه صالح قواته في وقت سابق، بالانسحاب من كافة الجبهات وعدم القتال أو تلقي أي أوامر عسكرية من قيادات الحوثيين.

يذكر أن، الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، قتل الاثنين الماضي، خلال الاشتباكات بين الحوثيين والقوات الموالية له في العاصمة صنعاء.