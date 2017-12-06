الطيران المدني يمنح رخصًا مدى الحياة للمنسوبين والفنيين

عادل الحربي(صدى):

أعلن رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، عبدالحكيم بن محمد التميمي، عن منح منسوبي الطيران وفنيي صيانة الطائرات والمراقبين الجويين، رخصًا مدى الحياة.

وقال التميمي : إن مسؤولية الالتزام الكامل بالأنظمة والاشتراطات التي صدرت بموجبها تلك الرخص تقع على حامل الرخصة كما هو معمول به في الدول المتقدمة في مجال صناعة الطيران.

وأضاف التميمي، أنه تم أيضًا إلغاء المادة رقم 127 من أنظمة ولوائح سلامة الطيران، حيث لا يُلزم مشغلو الطائرات الخاصة ذات التسجيل الأجنبي غير التجاري بالحصول على التصاريح بموجب هذا النظام، والاكتفاء بالترخيص الذي صدر لها في بلد الإصدار.

وأوضح أنه تم الفصل بين المادتين 141 و 61 من لوائح السلامة حيث أصبح من المتاح للمتقدم بطلب الحصول على رخصة طيار – في حال عدم انتظامه في مدرسة أو معهد مرخص للتدريب على الطيران – أن يحصل على تدريبه النظري والعملي من قبل مدرب طيران مرخص من الهيئة.

يذكر أن، هذه المبادرات تأتي في إطار دعم الطيران في المملكة والنهوض بالطيران المدني وصناعته ليكون من الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030.