منذر آل الشيخ: الكويت انتصرت بذل تنظيم الحمدين

خالد الظفيري(صدى):

أشار المغرد الشهير منذر آل الشيخ ، إلى أن مؤتمر القمة الخليجية الذي جمع قطر مع الدول العربية لا يعني بالضرورة عفو الكويت عن الدوحة وتاريخ أفعالها الإرهابي خلال الفترة الماضية، لكنه انتصار للدول العربية في ذل الدوحة وإرهابها.

ونشر ” منذر ” صورة تجمع الطرفين داخل القمة عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، معلقًا ” أحمق إن إعتقد خيال المآته أن الشيخ ناصر المحمد لايدرك أو نسي دعم تميم ووالده وقطر لإسقاطه وأحمق إن ظن أن كلمة لن نسمح لك وإرحل وكلمات ساحة الإرادة المدفوعة الثمن من الدوحة ليست في الذاكرة ولكنها ساعة نصر لـ آل صباح الكرام وهم يرون تنظيم الحمدين يذل لهم ” .

وتابع قائلاً ” نجحت الكويت في تحييد خيال المآته عن الساحة الكويتية في وقت مهم ، فباع تنظيم الحمدين أقزامه الذين صدرت ضدهم الأحكام الأخيرة وألزم مرتزقته بعدم التحدث عن الأحكام فنسوا ونسيت قضيتهم إنها حكمة وخبرة الشيخ صباح الأحمد جنبت الكويت شرهم !! ” .