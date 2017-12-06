اشتعال عداد غاز يتسبب في حريق بأحد مطاعم جدة

نايف السالم(صدى):

اندلع حريق بأحد المطعام في جدة ، تسبب به اشتعال لحظي بأحد عدادات الغاز ، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص ، حيث باشرت الجهات المختصة الحادث .

وأعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” 911 ” ، عن اندلاع الحريق عبر موقع التدوينات القصيرة ” تويتر ” ، قائلاً ” اندلاع حريق بأحد المطاعم بجدة الزهراء بسبب اشتعال لحظي بعداد الغاز ، نتج عنه إصابة 3 و الجهات المختصة باشرت الحادث للتأكد من جوانب السلامة ” .