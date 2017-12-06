الأمير فيصل يطلق ” مبادرة وفاء ” تكريما لنائبه الراحل منصور بن مقرن

محمد بن طحيطح (صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، بتكريم صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير ومرافقيه ـ رحمهم الله ـ الذين راحوا ضحية تحطم المروحية التي كانت تقلهم خلال جولتهم الشهر الماضي على عدد من مشروعات المنطقة، والعمل على تناول مناقبهم ومواقفهم الإنسانية وجهودهم في تنمية المنطقة من خلال مبادرة تحمل أسم ” مبادرة وفاء ” .

وأكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير المشرف العام على الشؤون الإعلامية بالإمارة سعد بن عبدالله آل ثابت خلال الاجتماع التحضيري الذي عقده في قاعة الاجتماعات بالإمارة اليوم، مع عدد من ممثلي الإدارات الحكومية والمؤسسات الأهلية في المنطقة، أن التوجيه يقضي مشاركة إمارة المنطقة وأمانة عسير وجامعة الملك خالد، والإدارة العامة للتعليم، وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ، والإدارة العامة لشؤون الزراعة بالمنطقة، وقيادة المنطقة الجنوبية، وشرطة المنطقة، ووزارة الثقافة والإعلام ممثلة في النادي الأدبي والجمعيات والهيئات التابعة لها، وغرفة أبها، والكلية التقنية، وصحيفة الوطن، ومجلس شباب عسير ونادي عسير الفوتوغرافي، ودعوة المهتمين من رجال الأعمال والمثقفين والفنانين التشكيليين واستثمار الموهوبين في تقديم إبداعاتهم في هذا الجانب، والعمل على إنجاح هذه المبادرة، وتكريم أولئك الشهداء الأبطال في معارض فنية تقام في جهات متعددة، وكذلك تنظيم الندوات الثقافية والأمسيات الشعرية في نادي أبها الأدبي وجمعية الثقافة والفنون للحديث عن شهداء الوطن، ومحاكاة إنجازاتهم في عسير خلال مسيرتهم العملية، وتناول ما قدموه من جهود في بناء النهضة الشاملة في منطقة عسير.

وأبان آل ثابت أنه تم تشكيل فريق عمل للبدء في تنفيذ توجيه سمو أمير منطقة عسير، وتكريم الشهداء بما يليق بجهودهم خلال مسيرتهم العملية في المنطقة.

وقدّم المجتمعون استعدادهم للبدء في العمل كفريق واحد لتكريم أولئك الأبطال على ما قدموه خلال مسيرتهم العملية، سائلين الله تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وفضله وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار .