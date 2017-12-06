بالصور.. مورجان تقدم Aero GT في 8 نسخ فقط

متابعات(صدى):

تعتبر مورجان Aero GT أكثر الموديلات عصرية من مورجان وهذه السيارة المرتقبة استعرضت ملامحها بباقة من الصور التشويقية الجديدة.

وقالت الشركة أن Aero GT التي تأتي بوحي السيارات السباقية ستتبني بعض ملامح سيارات مورجان GT3 التي حققت انتصارات سباقية كثيرة وتحمل السيارة الجديدة جسم مصنع يدوياً مصمم لتقليل قوة السحب وزيادة القوة السفلية.

وبالنسبة لنسخة Aero GT الجديدة الخاصة فتأتي باضافات أيروديناميكية خاصة وعتبات جانبية أعمق ومشتت خلفي كبير وكل نسخة سوف تأتي بتعديلات ولمسات خاصة مميزة عن النسخة الأخرى حسب رغبة صاحب كل سيارة ومشتريها.

وتحمل السيارة محرك مستعار من BMW وهو محرك V8 سعة 4.8 لتر بقوة 367 حصان بناقل حركة مانيوال من 6 سرعات وبقدرة على التسارع من الثبات الى 100 كمساعة في 4.5 ثانية.

وتبلغ سرعة السيارة القصوى 170 ميلساعة وسيكون هذا هو الظهورالأخير لمحرك BMW V8 حيث أوقفت الشركة البافارية انتاجه. وستصنع من هذه السيارة 8 نسخ تم بيعهم كلهم بالفعل .