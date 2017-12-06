ضبط 22 مخالفة على منشآت في سوق العمل بالمدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عن قيام فرق التفتيش المشتركة في المدينة المنورة، أمس الثلاثاء، بـ 70 زيارة تفتيشية، نتج عنها ضبط 22 مخالفة على المنشآت.

وقالت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” توتير ” ، أن ” فرق التفتيش المشتركة بـ المدينة المنورة تضبط أمس، 22 مخالفة على منشآت في سوق العمل، من خلال 70 زيارة تفتيشية “.

ونفذت الحملات التفتيشية المشتركة بـ عسير، أيضًا ، 137 زيارة تفتيشية، على محال الذهب والمجوهرات، وضبطت 11 مخالفة، منها 8 مخالفات لقرارات التوطين.