كلمات مؤثرة لأحلام بعد مقتل الرئيس اليمني السابق صالح

أماني الغامدي(صدى):

وجهت الفنانة الإماراتية أحلام ، رسالة مؤثرة ودعاء للجنود الإماراتيين والسعوديين في اليمن ، بتغريده عبر موقع التواصل الأجتماعي ” تويتر ” ، عقب التطورات المتسارعة التي شهدتها الساحة اليمنية عقب مقتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

وقالت أحلام في التغريدة : ” اللهم أنت الحافظ اللطيف الخبير؛ فالطف واحفظ جنودنا البواسل في اليمن وابعد عنهم كل مكروه وسوء، واصرف عنهم الشرور، وادفع عنهم مكر الأعداء. اللهم احفظ جنود الوطن، وثبّت أقدامهم وسدّد رميهم وانصرهم على أعدائك. اللهم انّا نستودعك جنودنا براً وبحراً وجواً يامن لاتضيع عنده الودائع ” .