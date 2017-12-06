بعد إصابته .. ديمبيلي يشارك في تدريب برشلونة

طلال الغامدي(صدى):

أعلن جناح برشلونة، الفرنسي عثمان ديمبيلي، عن مشاركته، اليوم الأربعاء، في التدريب الجماعي للفريق الكاتالوني لأول مرة بعد خضوعه لجراحة لعلاج إصابة في رباط الفخذ الأيسر، منذ منتصف سبتمبر الماضي.

وقام ديمبلي مع زملائه في البرسا، بالتدريبات في حلقات دائرية، وهو تدريب معتاد للفريق، بعدها واصل تدريبات إعادة تأهيله، وفقا لما أعلنه نادي برشلونة.

ويذكر أن ديمبيلي أصيب في 16 سبتمبر الماضي خلال مباراة برشلونة أمام خيتافي بالليغا، وبعدها خضع لعملية جراحية في 19 من الشهر نفسه وبدأ مرحلة تعافيه بعدها.