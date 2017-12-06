قتلي وجرحي في اشتباكات بين خولان والحوثيين

فهمي محمد(صدى):

اشتبك الحوثيين وقبائل خولان في مديرية خولان، أثناء محاولة الانقلابيين مداهمة منازلهم بحجة أنها مخازن للسلاح، وأسفر ذلك عن وقوع قتلى وجرحى من الطرفين كما أسرت قبائل خولان 5 مسلحين حوثيين.

يذكر أن قبائل خولان كانت قد شاركت في الانتفاضة الشعبية التي شهدتها صنعاء مطلع الشهر الجاري للتخلص من الحوثيين.

وشهدت العاصمة اليمنية صنعاء صباح اليوم مظاهرة نسائية حاشدة في ميدان السبعين تطالب ميليشيا الحوثي بتسليم جثة الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي قتلته الميليشيا الإيرانية بدم بارد بعد اعتقاله قبل يومين.