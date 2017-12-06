انخفاض مبيعات ” آيفون ” عالميًا بنسبة 17%

واشنطن(صدى):

كشف أحد المحللين، أن المزيد من الأشخاص حول العالم يحتفظون بجوالاتهم القديمة بـ” آيفون ” من أجل خفض التكلفة، ولكن هذا الأمر سيئ لشركة ” آبل ” .

وأشار ” طوني ساكوناجي” لدى شركة ” Bernstein ” إلى أن مبيعات ” آيفون ” في خطر بسبب التحول نحو ” آيباد ” بالإضافة إلى عدم ولع الكثيرين باقتناء النسخ الجديدة من الجوال.

ووفقا لـ” ساكوناجي ” ، من المتوقع انخفاض مبيعات ” آيفون ” عالميا بنسبة 17% إذا لم تحدث ” آبل ” المزيد من التغيرات والتطوير في منتجاتها مع الأخذ في الاعتبار أن مبيعات ” آيفون ” تشكل 62% من إيرادات وأرباح الشركة هذا العام.