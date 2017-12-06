” الكسادي ” ينجح في الهروب إلى خارج صنعاء

فهمي محمد(صدى):

أعلن القيادي في حزب المؤتمر الشعبي، قاسم الكسادي، أنه تمكن من الهروب إلى خارج صنعاء والوصول إلى مكان آمن.

وأضاف ” الكسادي ” ، في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أنه وصل هو وأطفاله ومرافقيه إلى مكان آمن.

وتأتي تغريده ” الكسادي ” عقب أيام من إعلان مقتل ” علي عبدالله صالح ” على يد الحوثيين في صنعاء، واعلان الجماعة الحرب ضد القيادات المؤتمرية الموالية لصالح.

تم تعيين ” الكسادي ” ، في عضوية المجلس السياسي الذي أسسه الحوثيون لإدارة شئون المناطق التي استولوا عليها.