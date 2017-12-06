التحفظ على سائق مركبة بسبب دهسه لمواطن بالطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تعرض أحد المواطنين بالطائف إلى الدهس من قبل قائد سيارة مسرع ، مما أسفر عن إصابته بسبب عبوره من الطريق غير المخصص للمشاة .

وبدأت الجهات المختصة في مباشرة الحادث ، حيث تم التحفظ على السائق وفقاً لما ذكره المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية ” 911 ” عبر تدوينة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ، معلقاً ” دهس شخص بالطائف الفيصلية نتج عنه إصابته بسبب عبوره من غير الطريق المخصص للمشاة وسرعة قائد المركبة والتجاوز من اليمين ” .