مدير شرطة الحدود الشمالية يعقد اجتماعا لمتابعة الأعمال الميدانية لـ ” وطن بلا مخالف “

خالد الضبيبي(صدى):

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية عقيد.د/عـويد بن مـهدي الـعـنزي إستمراراً للجهود الرامية والمبذولة لتعقب مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود عقد سعادة مدير شرطة منطقة الحدود الشمالية رئيس اللجنة الأمنية الدائمـة اللواء/ضيف الله بن جزاع العتيبي في يوم الثلاثاء 17/3/1439هـ الساعة الحادية عشر صباحاُ اجتماعـاً ضـم مدراء وأعضاء مـن الجهات الميدانية المشاركة في الحملة الوطنية الشاملـة {وطن بلامخالف} وذلك للوقوف على ما تم إنجازه من نتائج والبحث ومتابعة الأعمال الميدانية لضمان تحقيق تعاون وتكامل بين جميع الإدارات والجهات ذات العلاقة.

ويأتي هذا الإجتماع ضمن الترتيبات المستمرة والمرحلية والمجدولة والمتفق عليها مسبقاً وقد حضر الاجتماع كلا من مدير فرع وزارة العمل و التنمية الاجتماعية بالمنطقة ومساعدة ومدير إدارة الوافدين والمساعد لشؤون الأمن ومدراء الأفرع الأمنية للأمن العام بالمنطقة.