نجل الرئيس اليمني السابق يظهر لأمر مرة برفقة محمد بن زايد

أبوظبي(صدى):

ظهر أحمد علي عبدالله ، نجل الرئيس اليمني الراحل علي صالح، لأول مرة منذ مقتل والده، اليوم الأربعاء، مع ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، جاء لتقديم العزاء له في مقر إقامته بالعاصمة الإماراتية.

ونشر محمد بن زايد عبر حسابه الرسمي على ” توتير ” ، صورة له وهو يقدم واجب العزاء الى أحمد علي عبدالله صالح في وفاة والده “ الرئيس اليمني السابق ” خلال زيارته في مقر إقامته في أبوظبي.

ويذكر أن نجل الرئيس اليمني السابق أصدر بيان، يوم الثلاثاء الماضي، يتعهد فيه بمواجهة أعداء الوطن.