” أرامكو ” ترسي عقد تأمين مواقع بحرية على ” جنرال داينامكس ” الأمريكية

حمود العنزي(صدى):

أرست شركة ” أرامكو ” ، اليوم الأربعاء، عقدا على الوحدة المحلية لشركة ” جنرال داينامكس ” الأمريكية في إطار سعي شركة النفط الحكومية العملاقة لتعزيز أمن منشآتها البحرية.

وقالت مصادر في القطاع، إن العقد يتضمن تركيب أنظمة أمنية متكاملة بعيدة المدى في تسعة مواقع بحرية في الخليج، وذلك في يوليو الماضي.

وتلقت أرامكو عروضا من شركات أخرى عاملة في مجال الدفاع من بينها رايثيون الأمريكية وراينميتال الألمانية وسيليكس التابعة لمجموعة ليوناردو، ولم يتم الكشف عن قيمة العقد لكن أشارت مصادر، إلى إن جنرال داينامكس ستتعاون مع مجموعة بن لادن السعودية.

وتوقع أرامكو اتفاقات مع شركات أجنبية أسست منشآت تصنيع محلية في إطار برنامج تعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء)، وفي إطار هذا البرنامج تسعى أرامكو لمضاعفة النسبة المئوية للسلع والخدمات المرتبطة بالطاقة المنتجة محليا إلى 70 بالمئة بحلول عام.

2021 وتصدير 30 بالمئة من إجمالي سلع وخدمات الطاقة المنتجة في المملكة في الإطار الزمني نفسه.