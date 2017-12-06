بعد رفع الإيقاف الدولي .. ” السومة ” يهنئ الكويت بعودة نشاطها الرياضي

نواف السالم(صدى):

قدم لاعب الأهلي السوري عمر السومة تهانيه للكويت بمناسبة عودة نشاطها الرياضي مرة أخرى ، بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن رفعه الإيقاف الذي وضعته على الرياضة الكويتية اليوم الأربعاء .

حيث علق ” السومة ” على هذا النبأ في تدوينة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلاً ” أبارك لإخواني اللاعبين والرياضيين والشعب الكويتي رفع الإيقاف الدولي ، متمنياً للأزرق العودة إلى منصات التتويج إن شاء الله ” .

الجدير بالذكر ، أن قرار ” الفيفا جاء بسبب مزاعم التدخل الحكومي في شؤون اللعبة ، إلا أن مجلس الأمة الكويتي وافق يوم الأحد الماضي على قانون جديد للرياضة من أجل إنهاء الأزمة القائمة مع المؤسسات الرياضية ، مما أدى لإعلان رئيس الفيفا جياني إنفانتينو بموافقة الاتحاد على رفع الإيقاف الدولي عن النشاط الرياضي الكويتي .