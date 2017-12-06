احذر استخدام رموز ” الإيموجي ” داخل العمل

برلين(صدى):

حذرت دراسة حديثة من استخدام رموز ” الإيموجي ” في المحادثات الإلكترونية المرتبطة ببيئة العمل الجادة ، حيث يمكن أن يؤثر التعبير بها عن مشاعر الفرح والحزن والاهتمام بشكل عكسي .

ووفقاً لما ذكرته مجلة ” سيكولوجي هويته ” الألمانية ، فإن الرموز التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن حالة الشخص ، تظهر مرسلها عبر البريد الإلكتروني بأنه شخص قليل الخبرة وأقل كفاءة ، حيث لا تبعث إطلاقاً على شعور الدفء والمودة كما يظن البعض .

ويجري هذا الانطباع عبر مراسلات العمل فقط ، حيث أن رمز الابتسامة لا يمنح تأثيراً سلبياً في مراسلات البريد الإلكتروني الشخصي مع الأصدقاء .