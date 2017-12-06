شاهد.. 3 شباب يدخلون السعادة علي أسرة الطفل مازن كوفي

نورة الشهري(صدى):

في مبادرة إنسانية جديدة لإدخال السعادة علي أسرة بسيطة، قام 3 شباب بأخذ بعض الهدايا معهم وزاروا أسرة الطفل مازن كوفي في بيتهم الذي كانوا انتقلوا إليه، بعد أن تركوا بيتهم القديم بسبب عجزهم عن دفع الإيجار.

وكان الشباب 3 قد اتفقوا بعد الزيارة، على توفير شقة جديدة مؤثثة بالكامل لأم مازن، وتواصلوا مع إحدى الشركات المتخصصة في الفنادق، والتي تكفلت بدفع إيجار شقة جديدة لمدة 5 سنوات، فيما تولت إحدى المؤسسات الخيرية إعادة طلاء الشقة، وتركيب المطبخ والإنارة.

وتجاوبت إحدى شركات المفروشات مع المبادرة، وقامت بتوفير ثلاث غرف بالإضافة إلى جلسة للعائلة، فيما تكفلت إحدى شركات الإلكترونيات، بتوفير جميع الأجهزة الكهربائية، وأخرى وفرت الأواني وأدوات المطبخ.

وقرر أصحاب المبادرة مفاجأة أسرة مازن أثناء تسليمهم الشقة لإدخال السرور عليهم، حيث قاموا بدعوتهم للشقة على أنها لأحد أصحاب المبادرة، ومن ثم أخبروهم بأنها لهم.

وقال الطفل مازن، إن البيت الذي ظهر فيه لأول مرة وقال إنه بيتهم الجديد، لم يكن كذلك وإنما كان بيت زوج شقيقته الذي استضافهم فيه.