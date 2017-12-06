الاتحاد السعودي يودع 11 مليون ريال في حسابات أندية الدوري

ماجد محمد(صدى):

أودع الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، 11.325.000 ريال في الحسابات البنكية لأندية دوري الدرجة الأولى، والدرجة الثانية المشاركة في موسم 2017-2018م؛ وأندية دوري الدرجة الثالثة المتأهلة لبطولة المملكة للأندية أبطال المناطق.

حصلت أندية دوري الدرجة الأولى على مبلغ 7.200.0000 ريال بواقع 450.000 ريال لكل فريق، بينما حصلت أندية دوري الدرجة الثانية على مبلغ 3.000.000 ريال بواقع 150.000 ريال لكل فريق.

وحصلت أندية الدرجة الثالثة على مبلغ 1.000.000 ريال بواقع 125.000 ريال لكل فريق.

يذكر أن مجلس إدارة اتحاد الكرة السعودي، قد وعد خلال الجمعية العمومية التي عقدت مايو الماضي، بصرف الدفعة الأولى من المبلغ البالغ نسبته 50% نهاية يوليو الماضي.