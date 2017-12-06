بعدما درس في السودان.. معلم يرفض طلب علي عبدالله صالح بلقائه

فهمي محمد(صدى):

درس رئيس حزب المؤتمر الشعبي الراحل علي عبدالله صالح في مدرسة ” أربعات ” الابتدائية بميناء السودان ” بورتسودان ” ، وفقاً لما ذكره موقع ” النيلين ” السوداني .

وحسبما ذكر الموقع ، فقد زار ” صالح ” مدينة بورتسودان عام 1994 ، حيث استقبله حشود المواطنين والمسؤولين استقبالاً حافلاً ، وخاطب الرئيس اليمني السابق الجماهير مع الرئيس السوداني عمر البشير في مدينة ” خور سلالاب ” .

ومن ثم طلب علي عبدالله صالح من ” البشير ” أن يلتقي بمعلمه الأستاذ محمد أحمد باكاش مدير المدرسة التي كان يدرس بها في المنطقة ، ليوجه له الشكر والعرفان بفضله عليه ، إلا ان المعلم رفض الذهاب إلى ” صالح ” في القصر ، وقال للمرسل إليه ” دعه يأتي إلى هنا في أربعات ” .