شركة الاتصالات السعودية تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة لحملة الماجستير والبكالوريوس

فاطمة المالكي(صدى):

اعلنت شركة الاتصالات السعودية عن حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف في مقرها الرئيسي بالرياض ، والتي تركز على حملة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدة تخصصات مختلفة .

وأشارت الشركة إلى الوظائف الشاغرة والتي تمثلت في رئيس فريق تخطيط الأداء ودعم الجودة من حملة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات تطوير الأعمال والتخطيط الاستراتيجي ، ومشرف تنمية للموارد البشرية من تخصصات الموارد البشرية وما يعادلها .

وطلبت مدير لقسم إدارة طلبات العمليات التجارية من خريجي تخصصات العمليات التجارية ونظم الإدارة أو تكنولوجيا المعلومات ، بالإضافة إلى أخصائي لتحليل الأعمال من حملة شهادات الماجستير والبكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال أو المجالات المرتبطة به .

وأوضحت الشركة حاجتها لمشرف تدليل دعم التحليلات من حملة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات نظم المعلومات الإدارية و تكنولوجيا المعلومات ، بالإضافة إلى مهندس أول دعم تكنولوجيا المعلومات من نفس التخصص السابق .

كما لفتت الشركة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الاكتروني الخاص بالتوظيف ، والذي يفتح أبوابه بدءاً من 6 ديسمبر وحتى 16 ديسمبر الجاري ، ولمعرفة المزيد من التفاصيل وشروط الوظائف المتوفرة يرجى الضغط على هذا الرابط ( هنـــــــــا ) .