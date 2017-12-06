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شركة الاتصالات السعودية تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة لحملة الماجستير والبكالوريوس

شركة الاتصالات السعودية تعلن عن عدد من الوظائف الشاغرة لحملة الماجستير والبكالوريوس
فاطمة المالكي(صدى):

اعلنت شركة الاتصالات السعودية عن حاجتها لشغل مجموعة من الوظائف في مقرها الرئيسي بالرياض ، والتي تركز على حملة الماجستير ودرجة البكالوريوس في عدة تخصصات مختلفة .

وأشارت الشركة إلى الوظائف الشاغرة والتي تمثلت في رئيس فريق تخطيط الأداء ودعم الجودة من حملة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات تطوير الأعمال والتخطيط الاستراتيجي ، ومشرف تنمية للموارد البشرية من تخصصات الموارد البشرية وما يعادلها .

وطلبت مدير لقسم إدارة طلبات العمليات التجارية من خريجي تخصصات العمليات التجارية ونظم الإدارة أو تكنولوجيا المعلومات ، بالإضافة إلى أخصائي لتحليل الأعمال من حملة شهادات الماجستير والبكالوريوس في تخصصات إدارة الأعمال أو المجالات المرتبطة به .

وأوضحت الشركة حاجتها لمشرف تدليل دعم التحليلات من حملة الماجستير أو البكالوريوس في تخصصات نظم المعلومات الإدارية و تكنولوجيا المعلومات ، بالإضافة إلى مهندس أول دعم تكنولوجيا المعلومات من نفس التخصص السابق .

كما لفتت الشركة إلى أن التقديم متاح عبر موقعها الاكتروني الخاص بالتوظيف ، والذي يفتح أبوابه بدءاً من 6 ديسمبر وحتى 16 ديسمبر الجاري ، ولمعرفة المزيد من التفاصيل وشروط الوظائف المتوفرة يرجى الضغط على هذا الرابط ( هنـــــــــا ) .

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 358 ] نشر منذ 56 دقيقة

نصيحة لوجة الله لا أحد يقدم عليهم ..

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