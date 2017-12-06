مواطنون يطالبون بمحاسبة صاحب فيديو ” التحرش “

علي القحطاني(صدى):

تداول نشطاء منذ عدة أيام فيديو، لشخص يتحرش بعاملة منزليه أسيوية؛ مما أثار غضب النشطاء عبر منصة ” تويتر ” .

وانتشر الفيديو على نطاق واسع في فترة قصيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع النشطاء عبر ” تويتر ” لتدشين هاشتاق ” نطالب بمحاسبة المتحرش بالعاملة ” ، والذي شهد عدد من التغريدات المهاجمة للشاب، والمطالبة بكشف هويته ومحاسبته، وعلى جانب أخر رأى البعض أن العاملة تعمدت الايقاع بالشاب.

قالت دعاء: ” حسبي اليه ونعم الوكيل،تصرف مقرف يستغل حاجتها وخوفه المفروض يشهر بتطبيق العقوبه عليه سواء بالجلد اوالحبس لردع اشكاله من ضعاف النفوس ، يجرم على ١- التحرش الجنسي ٢- التصويروالتشهير ٣- يليت الحق العام يكون أشدعقوبه لإصراره على الفعل ليكون رادع لغيره ” .

وتابع العقيد فارس: ” التدين لدي الكثير منا مظاهر فقط وشعارات وملاسنات وليس تطبيق فعلي يعني متدينون نظري وليس عملي ” .

وكان لـ ” فواز العمشاني ” رأي أخر حيث أعتقد أن ” العاملة ” تعمدت إغراء الشاب، قائلًا: ” أنا شفت الفديو و الواضح أن الشغالة هي من وضعت هاتفها للتصوير -بالإضافة لعدم صراخها لو هي فعلاً خايفة و ما تبي هالشيء لأن صوت الرجل المنخفض يدل على وجود شخص ف كان ممكن انها تصرخ و في وجهة نظري المتواضعة ربما كان هذا كمين للرجل بإغرائه ثم تصويره! “.

وأضاف سلمان : ” الواضح في المقطع والله العالم ” أن في مسجل مشتغل ” سواء راديو او مسجل كاسيت ” الرجل ماله دخل فيه ” الناس كثير منهم يشغلون المسجلات الدينيه في البيت وثاني شي التصرف هذا تصرف فردي ليه عل طول الرجل السعودي وما ادري ليه ” هذا شخص وما يمثل الا نفسه ” .

وتابع حساب أخر باسم ” soso ” : ” أنا إذا حسيت إحساسي يصدق أتوقع من دوله عربية، مو سعودي حسبي الله عليه المفروض تطعنه بسكين ” .

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