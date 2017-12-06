بالصور.. الهلال الأحمر يشارك في اليوم العالمي للتطوع

إبراهيم الزهراني(صدى):

شارك الفريق التطوعي بهيئة الهلال الأحمر بفرع الباحة، في فعاليات اليوم العالمي للتطوع، اليوم، الأربعاء..

ونشرت هيئة الهلال الأحمر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صور أثناء زيارة الفريق ، لمصابي الحوادث المرورية في مستشفى الملك فهد في الباحة. خلال مشاركتهم في فعاليات اليوم.

وقام مدير عام هيئة الهلال الأحمر بمنطقة نجران برفقة الفريق التطوعي للهيئة، بزيارة القوات المسلحة المرابطة على الحد الجنوبي بنجران ضمن فعاليات اليوم لعالمي للتطوع.