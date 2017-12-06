نويلاتي ينفي أن كراني هو أول مذيع للنشرة الجوية

حمود العنزي(صدى):

نفي الإعلامي محمود نويلاتي، في بعض وسائل الإعلام، أن حسن كراني هو أول مذيع للنشرة الجوية في التلفزيون السعودي، مشيرًا إلي أنه هو أول من قدم النشرة في التلفزيون السعودي.

وقال نويلاتي: ” أرجو من بعض الإخوة أن يصححوا هذه المعلومة وكان من المفترض على بعض وسائل الإعلام، أن تعرف ذلك وتصححه قبل نشره، حيث إن أول من قدم النشرة الجوية في التلفزيون هو أخوكم محمود نويلاتي ” .

وأضاف: أنا ” استمررت بمفردي سنوات عديدة قمت بعدها بتدريب الأخ عبد اللطيف عيوني وكان يقدمها معي لسنوات عديدة أخرى وبعد ذلك قدمت الأخ حسن كراني لما لمست فيه من كفاءة ومقدرة وأثبت أنه كفء لذلك ، لذلك أرجو تصحيح هذه المعلومة ” .