الضمان الاجتماعي النسوي ينظم زيارة لمركز التأهيل الشامل بمكة

نايف السالم(صدى):

نظم الضمان الاجتماعي النسوي بالعاصمة المقدسة زيارة لمركز التأهيل الشامل بمكة المكرمة يوم الثلاثاء 1439/3/17 تزامنا مع اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة.

تهدف هذه الزيارة الى التعرف على الخدمات المقدمة لأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة حيث كانت رئيسة القسم النسائي أ/فردوس الفريح في الاستقبال وقامت بالتعريف عن الخدمات التى يقدمونها ومن ثم أخذ جولة تعريفية لجناح النزيلات.

في نهاية الزيارة تم الاجتماع لتعريف موظفات الضمان المشاركات بالخدمة المنزليه التى يقدمونها للمعاقين وتعريفهم بخدمات الضمان وتبادل الأسئلة والاستفسارات.

في الختام شكرت رئيسة المركز زيارتنا لهم وقدمت شهادات شكر ومن ثم توزيع الهدايا الرمزيه للنزيلات المشاركات .