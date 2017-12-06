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حقيبة قط ميت يبدأ سعرها من 1400 دولار

حقيبة قط ميت يبدأ سعرها من 1400 دولار
متابعات(صدى):

قام شخص ما يدعى لوجان مادج بابتكار موضة جديدة تندرج تحت قوائم جنون الموضة ، حيث عمل على تصميم حقيبة من جلد وفرو قط حقيقي كنوع من أحدث التقليعات الجديدة في موديلات الحقائب ، وعرضها على أحد مواقع المزادات النيوزيلندية بسعر يبدأ من 1400 دولار ، حيث أنها تتميز بصناعتها من جلد قط ميت .

ووفقاً لما ذكرته صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية ، فتظهر الحقيبة الجديدة كأنها قط حقيقي ينظر إلى الناس ، حيث أصبح جسم الحقيبة مكسو تماماً بالفرو بينما يظهر رأسه كاملاً بشكل حقيقي ليزين أحد أركان الحقيبة.

ومن جانبه ، أكد ” مادج ” أنه لم يستخدم أي نوع من أساليب القسوة في تصنيع الحقيبة الغريبة ، مشيراً إلى تفاؤله الكبير بأن تجذب هذه الموضة الكثير من الأشخاص خلال الفترة المقبلة .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 39394 ] نشر منذ 51 دقيقة

وين حقون حقوق الحيوان ,,؟

,,, او بس على العرب تطبق قوانينهم …!!!؟؟

!!! عجبي من هاالنكبات اللي بس على العربان …!!!

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