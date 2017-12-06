افتتاح محطة غاز ” ياما ” الروسية بمشاركة ” الفالح “

موسكو(صدى):

قال وزير الطاقة الروسي، ألسكندر نوفاك، اليوم الأربعاء، إن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، المهندس خالد الفالح، يشهد افتتاح محطة ” ياما ” ، الروسية للغاز الطبيعي.

وأضاف ” نوفاك ” ، أن ” الفالح ” سيسافر إلى المنطقة الشمالية الروسية، ليشهد المناسبة، فضلاً عن زيارة الوزيران المحطة الأسبوع الحالي.

ومن المتوقع أن تنتج محطة يامال للغاز الطبيعي المسال، التي تديرها شركة نوفاتك، أكبر منتج للغاز من القطاع الخاص الروسي، 17.5 مليون طن سنويا.

يذكر أن ” نوفاك ” أكد في يوليو الماضي، أن التعاون في مجال الطاقة مع السعودية ” شديد الأهمية ” وسيتعمق إذا قبلت الرياض عرضا للمشاركة في مشروع غاز بمنطقة القطب الشمالي الروسي.