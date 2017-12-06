سيدة حامل تستنجد بالشرطة لسبب غريب
استنجدت امرأة ألمانية حامل في شهورها الأخيرة بالشرطة ، عقب عدم تمكنها من دخول سيارتها .
وكانت قد ركنت السيدة الحامل سيارتها في إحدى باحات الانتظار بمدينة لودفيغسهافن بولاية راينلاند بالاتينات الألمانية، وعند عودتها لركوب السيارة لم تجد سبيل لذلك فقامت بالأستعانة بالشرطة .
وذكرت الشرطة في بيان إعلامي، أن المرأة البالغة من العمر 27 عاماً، ركنت سيارتها في الباحة، وبعد ذلك ركنت بجوارها سيارة أخرى.
وبسبب حجم بطنها الناجم عن كونها في الشهور الأخيرة من الحمل، لم تتمكن المرأة من ولوج سيارتها.
وتمكن الشرطي الذي استدعته المرأة من دخول السيارة بدلاً منها وتغيير موضع السيارة حتى تستطيع دخولها وقيادتها.
آلمآسة آلزرقاء[ عدد التعليقات: 282 ] نشر منذ 25 دقيقة
الشرطة في خدمة الشعب
ااالسحاب💭💭[ عدد التعليقات: 2051 ] نشر منذ 17 دقيقة
سوف نلاحظ هذا عندنا قريبا
بس يقولون عندنا اول ماتحمل ..تمنع من القياده حتى تضع مولودها بالسلامه…..