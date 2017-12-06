100 شاب وشابة ينضموا لكفى في اليوم العالمي للتطوع

نايف السالم(صدى):

أعلن 100 متطوع ومتطوعة انضمامهم لجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين و المخدرات بمكة وذلك خلال زيارتهم لركنها التعريفي والتوعوي والذي أقيم بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة في اليوم العالمي للتطوع تحت شعار ( تطوعي صحة).

وبيّن مدير جمعية كفى بمكة الاستاذ ابراهيم بن أحمد الحمدان أن معرض كفى الذي أقيم بهذه المناسبة لنشر ثقافة التطوع وابراز جهود الجمعية في محاربة السموم ، استقبل 100 متطوع وذلك ليشاركوا الجمعية رسالتها في توعية المجتمع بمخاطر التدخين والمخدرات كل في مجال تخصصه توعويا وطبياً ومن خلال الاستشارات الطبية والنفسية والعلاجية وكذلك التوعية عبر السوشال ميديا.

كما أشار الحمدان الى أن الجمعية عبر موقعها الالكتروني هنا رفعت رابط استمارة عضوية لكل من أراد أن يشاركها متطوعا على مدار العام ، فدور المتطوعين سيكون عظيماً في تحصين المجتمع من الآفات والتي تحصد سنوياً الآلاف من ضحايا الادمان.