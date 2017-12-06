بالصور.. مستشفى الثغر العام بجدة يقيم فعالية اليوم العالمي للتطوع

سعيد العجل(صدى):

أقيم أمس فعالية اليوم العالمي للتطوع تحت إشراف المديرية العامة بصحة جدة تحت شعار حملة تطوعي صحة.

شارك وبشكل فاعل مستشفى الثغر العام بجهود مشتركة بين منسوبيه ومنسوبي المراكز الصحية التابعة للمستشفى وهي مراكز الامير عبدالمجيد ومركز الحرازات ومركز المنتزهات ومركز ام السلم ومركز ك 14 ومركز ك 13.

اشتملت الفعالية على النهوض بالمستوى الثقافي التوعوي لدى أفراد المجتمع بشكل عام وخصوصاً الاطفال وكبار السن كما تعددت في المشاركة المبادرات وكان من ضمن الأقسام المبادرة أقسام التغذية والباطنة والجراحة والعلاج الطبيعي وقسم الاسنان والطب المنزلي والتثقيف الصحي وبمشاركة فعالة من كلية الغد وايضاً فريق الكشافة المدرسي وكذلك بعض المدارس المحيطة بالمستشفى والمراكز التابعة له وقد افتتح الفعالية سعادة مدير مستشفى الثغر العام بجدة الدكتور أحمد بن سالم النجراني.

أبدى امتنانه للمجهود المبذول من أفراد الفريق المشارك ككل وقد اجاب المشاركون بان التطوع وجه من أوجه العمل الإنساني الذي هو اساس عملنا كقطاع صحي طبي انساني.

استمرت الفعالية اكثر من الوقت المحدد لها لكثرة الزوار وكثرة الأسئلة التي وجهها اغلب الجمهور لكثير من المشاركين في المبادرات وقد تمت الإجابة على جميع الأسئلة ولله الحمد فقد كان الانطباع جيداً بشكل جميل من الجميع.