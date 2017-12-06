أطعمة تحمي من الشيخوخة المبكرة

نورة الشهري(صدى):

تعددت الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بمرض الشيخوخة المبكر، مثل التدخين، والتلوث والأطعمة الغير صحية والوجبات السريعة، كل هذه عوامل تظهر ملامح الشيخوخة.

وذكرت إحدى الدراسات أنه من اجل أن تتفادى الشيخوخة يمكنك إتباع أنظمة غذائية صحية، فهي تعد أحد أهم الأسباب التي تفيد صحة الجسم.

وأضافت الدراسة الابتعاد عن العادات السيئة مثل التدخين وأتباع نمط حياة صحي سببا في الحصول على حياة أفضل مع التقدم في العمر

إليك بعض الأطعمة التي تطيل العمر وتحافظ على الصحة:

المكسرات: فهي تحتوي على الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم، وأيضاً بها بعض الزيوت الصحية، فلابد من تناول البعض يوميا للحصول على بشرة نقية وجسم صحي.

السلمون: يعد مصدراً أساسياً للأوميجا 3 الذي يفتقره الجسم بشدة، وهو أحد الأطعمة التي تكافح الشيخوخة، كما انه به نسبة عالية من فيتامين D والسيلينيوم المفيد للشعر والجلد والأظافر والعظام أيضا ً.

الثوم: يعمل على تقوية المناعة، ويساعد في نمو خلايا الدم البيضاء، وهو مفيد لخفض الكولسترول الضار، ويقلل ظهور معالم الشيخوخة

السردين: يحتوي هو الأخر على أوميجا 3، ونسبة عالية من الأحماض الدهنية المفيدة، اضافة إلى أنه به كميات كبيرة من المعادن والحديد والكالسيوم، وينصح الأطباء بتناول السردين مرة في الأسبوع.