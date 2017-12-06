ظهور ” يد رجل ” غريب خلف مذيعة على الهواء تثير جدلًا
في واقعة غريبة من نوعها، في إحدى البرامج التلفزيونية المصرية؛ تسببت يد رجل غريب خلف مذيعة برنامج ” ديركت ” المُذاع عبر قناة النيل الدولية، في إثارة ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
وتساءل النشطاء حول أسباب تواجد يد هذا الرجل خلف المذيعة ريهام تليمة، وفي هذا السياق أوضح سامح رجائي، رئيس القناة، حقيقة الصورة المتداولة لهذا الشخص.
وقال ” رجائي ” إن هذا الرجل هو عامل في القناة، واضطر إلى إعطاء المذيعة ورقة بأسم الضيف في فقرتها، وبشكل خاطيء التقطته الكاميرا، مما تسبب في إثارة اللغط حول هذه الواقعة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 23642 ] نشر منذ 2 ساعتين
بعض المذيعات ماتقدر تتكلم ولا تسوي شي الا بوجود شخص خلفها يغششها
ويبعصصها🤗🤗🤗🤗
نجر بن محماس[ عدد التعليقات: 102 ] نشر منذ 1 ساعة
ابك السبب الصحيح .. ان الماخذو كان يبا ينشل الولية بطة بسطويسي ..