ظهور ” يد رجل ” غريب خلف مذيعة على الهواء تثير جدلًا

القاهرة(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها، في إحدى البرامج التلفزيونية المصرية؛ تسببت يد رجل غريب خلف مذيعة برنامج ” ديركت ” المُذاع عبر قناة النيل الدولية، في إثارة ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وتساءل النشطاء حول أسباب تواجد يد هذا الرجل خلف المذيعة ريهام تليمة، وفي هذا السياق أوضح سامح رجائي، رئيس القناة، حقيقة الصورة المتداولة لهذا الشخص.

وقال ” رجائي ” إن هذا الرجل هو عامل في القناة، واضطر إلى إعطاء المذيعة ورقة بأسم الضيف في فقرتها، وبشكل خاطيء التقطته الكاميرا، مما تسبب في إثارة اللغط حول هذه الواقعة.