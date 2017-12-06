دراسة أمريكية: امتلاك الأطفال لعدد أكبر من الألعاب يقلص إبداعهم الفكري

واشنطن(صدى):

اكتشف باحثون من جامعة ” توليدو في أوهايو ” بالولايات المتحدة ، وفقاً لدراسات أجروها أن ذكاء الأطفال ونموهم الإبداعي يتأثر سلباً مع زيادة عدد الألعاب التي يقومون باقتنائها ، حيث أنهم أقل استمتاعاً بما يمتلكون وأقل إبداعاً عند اللعب بها .

وخلال التجربة ، قام الباحثون بمراقبة 36 طفلاً ، تمت دعوتهم للعب في إحدى الغرف لمدة تصل إلى نصف ساعة ، وقام الباحثون في البداية بإعطاء الأطفال 4 ألعاب فقط ، وفي المرة الثانية وصل العدد إلى 16 لعبة لاختبار أسلوب تعاملهم مع الكم المتاح أمامهم ، إلا أن ما توصلوت إليه في النهاية هو أن الأطفال كانوا أكثر حماساً وإبداعاً عندما كان لديهم عدد أقل من الألعاب ، حيث لعبوا بكل واحدة لمدة أطول منحتهم القدرة على التفكير والإبداع في التعامل معها ، بتوفير استخدامات أكثر لكل لعبة ، وفقاً لما ذكره موقع ” سكاي نيوز ” .

ومن هذا المنطلق ، قدم الباحثون توصياتهم لأولياء أمور الأطفال والمسؤولين بدور الحضانة على ضرورة تقليص عدد الألعاب التي يمتلكها الأطفال في المرة الواحدة بشكل تدريجي ، لتشجيعهم على توسيع المساحة الإبداعية لديهم وزيادة اهتماماتهم المبتكرة .