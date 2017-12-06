إفراغ عقارات جدة في ” كتابة عدل الثانية “

نايف السالم(صدى):

استقبلت كتابة عدل جدة الثانية الواقعة شمال شرق جدة، إفراغ العقارات الصادر لها صكوكا إلكترونية في حين تفرغ العقارات للصكوك القديمة في كتابة عدل جدة الأولى في شارع الأربعين ببريمان.

وهدفت وزارة العدل من خلال تلك الإجراءات، إلى اختصار وتسريع العمل والاستفادة من كوادرها، خاضعة منسوبيها إلى برامج تدريب وتأهيل مكثفة استباقا لهذه الخطوة.

وأكد محسن العطاس الخبير والمسوق العقاري أن عمليات الإفراغ والرهن للعقارات تجري بسهولة وسرعة، متوقعا بداية السوق في معالجة حالة الركود تدريجيا بداية العام الجديد.

واقترح ” العطاس ” على الوزارة منح البائع والمشتري غدخال بياناتهم آليا قبل الإفراغ في موقع الوزارة على غرار الوكالات الشرعية اختصارا للوقت والجهد.