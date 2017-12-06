تكثيف جولات سياحة ” تبوك ” التفتيشية على مرافق الإيواء

محمود البلوي(صدى):

استمر فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك، تكثيف جولاته التفتيشية على الفنادق ومرافق الإيواء السياحي ومكاتب السفر والسياحة بتبوك والمحافظات التابعة له، تزامناً مع حملات التفتيش والتوطين على القطاعات والمهن المستهدف توطينها تنفيذاً لبرنامج توطين المهن في المنطقة.

وبدأ مفتشو الفرع بالجولات الميدانية المكثفة على جميع مرافق الإيواء السياحي حسب برامج معتمدة للتأكد من التزام مقدمي الخدمات بتوطين الوظائف وجودة الخدمة والالتزام بالأسعار، ووضع قائمة الأسعار واللوحات الخاصة بالتراخيص ودرجة التصنيف وتقديم أفضل الخدمات للسياح والنزلاء والزوار القادمين إلى المنطقة.

من جانبه أوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك المهندس فهد محمود الحميدي، أن الجولات الرقابية تهدف إلى رفع نسب السعودة في المنشآت السياحية بالتعاون بين المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية ” تكامل ” في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة مع الإدارة العامة للتراخيص وفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وتابع ” الحميدي ” ،أن الجولات الرقابية للفرع مستمرة طوال العام لمراقبة المنشآت السياحية بالمنطقة، وتهدف إلى تقديم خدمات متميزة للزوار والنزلاء من خلال التكامل الإيجابي بين فرع الهيئة ومقدمي الخدمات السياحية.

وناشد ” الحميدي ” المواطنين والمقيمين بالتأكد من نظامية المنشأة بترخيصها من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.