بالفيديو.. سارة الودعاني تتخفى بالنقاب في الشارع

أماني الغامدي(صدى):

شاركت الفنانة السعودية سارة الودعاني المتابعين عبر مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو لها وهي ترتدي النقاب في الشارع .

وظهرت سارة في الفيديو وهي ترتدي نقاب قائلة ” انا بس ارتدي نقاب لاتخفى في الشارع ابغى اروح المعرض دون ان يعرفني أحد .. بس هروح اتصور عند انسان كم مرة ابغى اروحله مخصوص وما بعرف لهيك لبست النقاب اروح اتصور وارجع على طول .

يٌشار إلى أن سارة الودعاني من الفنانات بالمملكة اللاتي تواجهن انتقادات لاذعة من فئة المحافظين الرافضين لممارساتها الخارجة عن مألوف المجتمع السعودي.